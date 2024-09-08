Дроны и ракеты в обмен на еду. Иранский депутат подтвердил поставки оружия России

Член иранского парламента считает, что если НАТО помогает Украине, то страна может помогать РФ

Иранские ракеты (Фото: EPA)

В Иране подтвердили заключение договора на поставку баллистических ракет в Россию. Взамен страна получает еду, сказал член Комитета национальной безопасности Меджлиса (парламента – ред.) Ирана Ахмад Бакшаиш Ардестани, передает didbaniran.

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Он заявил, что из-за санкций Запада против Ирана страна не может продавать нефть и другие товары, поэтому пришлось стать "продавцами ракет и продавцами дронов".

"Иран экспортирует дроны и ракеты в Россию в рамках своего экономического и политического сотрудничества. С другой стороны, россияне сотрудничают с Ираном, чтобы обойти санкции. Нам нужно наладить импорт соевых бобов и пшеницы, чтобы удовлетворить наши потребности", — сказал член парламента.

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При этом он не считает, что публичное подтверждение поставок вооружения в РФ может привести к дополнительным санкциям. Иран торгует оружием с Хезболлой, ХАМАС и другими террористическими организациями, поэтому "почему нельзя с Россией", говорит политик.

"Мы продаем оружие, получаем доллары, обходим санкции за счет партнерства с Россией, импортируем из России сою, кукурузу и т.д. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошло в Украину, почему бы нам не дать ракеты и дроны России для поддержки нашего союзника?" – сказал Ахмад Ардестани.

При этом, по его словам, Иран нельзя обвинить в участии в войне с Украиной и в присутствии на фронте. Член иранского парламента заявил, что Восточному блоку вполне логично выступать против Западного блока.

"Если речь идет о разделении Восточного и Западного блоков, то мы находимся в Восточном блоке, и для нас естественно выступать против НАТО ради наших собственных интересов. Иран ни с кем не воюет и напрямую в войну не вмешивается, но Россия является нашим союзником и помогает нам обходить санкции. Поэтому отправка дронов и ракет — это наше сотрудничество", — резюмировал Ахмад Ардестани.

13 июня 2024 года новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что хочет мира для украинцев и россиян. При этом он подчеркнул, что намерен сохранить стабильные отношения с РФ.

Иран с начала полномасштабной войны в Украине неоднократно отрицал поставки вооружения РФ. Спикер МИД страны Насер Канаани 8 сентября 2024 года назвал такие обвинения "безосновательными", передает IRNA.

С аналогичным заявлением 23 февраля 2024 года выступили и в постоянном представительстве Ирана при ООН, писало CNN. Государство якобы считает себя "морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной".