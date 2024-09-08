Дрони та ракети в обмін на їжу. Іранський депутат підтвердив постачання зброї Росії

Член іранського парламенту вважає, що якщо НАТО допомагає Україні, то країна може допомагати РФ

Іранські ракети (Фото: EPA)

В Ірані підтвердили укладання договору на постачання балістичних ракет до Росії. Натомість країна отримує їжу, сказав член Комітету національної безпеки Меджлісу (парламенту. – Ред.) Ірану Ахмад Бакшаїш Ардестані, передає didbaniran.

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Він заявив, що через санкції Заходу проти Ірану країна не може продавати нафту та інші товари, тому довелося стати "продавцями ракет та продавцями дронів".

"Іран експортує дрони та ракети до Росії в рамках свого економічного та політичного співробітництва. З іншого боку, росіяни співпрацюють з Іраном, щоб обійти санкції. Нам потрібно налагодити імпорт соєвих бобів та пшениці, щоб задовольнити наші потреби", – сказав член парламенту.

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При цьому він не вважає, що публічне підтвердження постачання озброєння у РФ може призвести до додаткових санкцій. Іран торгує зброєю з Хезболлою, ХАМАС та іншими терористичними організаціями, тому "чому не можна з Росією", каже політик.

"Ми продаємо зброю, отримуємо долари, обходимо санкції шляхом партнерства з Росією, імпортуємо з Росії сою, кукурудзу тощо. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшло в Україну, чому б нам не дати ракети та дрони Росії для підтримки нашого союзника?", – підкреслив Ахмад Ардестані.

При цьому, за його словами, Іран не можна звинуватити в участі у війні з Україною та у присутності на фронті. Член іранського парламенту заявив, що Східному блоку цілком логічно виступатиме проти Західного блоку.

"Якщо йдеться про поділ Східного та Західного блоків, то ми знаходимося у Східному блоці, і для нас природно виступати проти НАТО заради наших власних інтересів. Іран ні з ким не воює і безпосередньо у війну не втручається, але Росія є нашим союзником і допомагає нам оминати санкції. Тому відправка дронів і ракет — це наша співпраця", — резюмував Ахмад Ардестані.

13 червня 2024 року новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що хоче миру для українців та росіян. При цьому він наголосив, що має намір зберегти стабільні відносини з РФ.

Іран з початку повномасштабної війни в Україні неодноразово заперечував постачання озброєння РФ. 8 вересня 2024 року спікер МЗС країни Насер Канаані назвав такі звинувачення "безпідставними", повідомляє IRNA.

З аналогічною заявою 23 лютого 2024 року виступили й в постійному представництві Ірану при ООН, повідомляє CNN. Держава нібито вважає себе "морально зобов'язаною утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією та Україною, що триває".