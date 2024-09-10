Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети, й анонсував нові санкції

Ентоні Блінкен вважає, що Росія може застосувати їх протягом декількох тижнів

Ентоні Блінкен (Фото: Neil Hall/EPA)

Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності для використання у війні проти України. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає газета The Washington Post.

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Він заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включно із заходами проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією", – сказав Блінкен.

Він додав, що РФ вже отримала партію цих ракет. Москва, за його словами, може застосувати їх протягом декількох тижнів.

Блінкен не повідомив, коли ракети були доставлені до Росії. Також він не уточнив кількість озброєння, яке Тегеран надав Москві.

6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. У Білому домі заявили, що підтвердження цієї інформації стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

9 вересня до Міністерства закордонних справ було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара.

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