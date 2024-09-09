МЗС викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання РФ балістичних ракет

Дипломату висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання РФ ракет матиме руйнівні наслідки

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

У понеділок, 9 вересня, до Міністерства закордонних справ було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

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Дипломату висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку з повідомленнями щодо можливого постачання Москві балістичних ракет іранського виробництва.

Окрім того, Амузегару було передано відповідний коментар МЗС від 7 вересня й у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору "матиме руйнівні й непоправні наслідки для українсько-іранських відносин".

6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. У Білому домі заявили, що підтвердження цієї інформації стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

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