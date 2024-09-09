Євросоюз має докази постачання Іраном балістичних ракет Росії

Якщо постачання ракет буде підтверджено, то Іран очікують нові санкції від ЄС і союзників

Прапори ЄС (Ілюстративне фото: Olivier Matthys/EPA)

Європейський Союз отримав інформацію про те, що Іран надав Росії балістичні ракети. Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, його слова наводить Deutsche Welle.

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"Ми маємо перевірену інформацію, надану союзниками про постачання іранських балістичних ракет до Росії", – сказав Стано.

За його словами, якщо постачання ракет підтвердиться, то це означатиме "істотну матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України".

"Одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Брюссель відповість швидко та в координації з міжнародними партнерами, включно з новими та значними обмежувальними заходами проти Ірану", – резюмував речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. У Білому домі заявили, що підтвердження цієї інформації стане "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном військової агресії Кремля проти України.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

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