Reuters: Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності, військові РФ вже навчаються

Fath-360 (Фото: іранська державна агенція Fars)

Британська агенція Reuters із посиланням на двох співрозмовників у розвідці неназваної європейської країни заявила, що десятки російських військових проходять навчання в Ірані з використання балістичної системи малої дальності Fath-360.

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Співбесідники очікують "неминуче постачання сотень ракет" із супутниковим наведенням до Росії для її війни проти України.

За даними Reuters, представники російського Міністерства оборони 13 грудня 2023-го у Тегерані підписали контракт з іранськими посадовцями на постачання Fath-360 та інших балістичних систем, створених державною організацією "Аерокосмічна промисловість Ірану" (Ababil)

Для обговорення "делікатних питань", обидва співрозмовники видання побажали залишитися анонімними. Не уточнюється, з якої саме європейської країни вони.

За даними їхніх "численних конфіденційних джерел" у розвідці, росіяни відвідали Іран, аби навчитися керувати системою Fath-360, котра запускає ракети з максимальною дальністю 120 км та боєголовкою вагою 150 кг.

Один зі співбесідників повідомив, що "єдиним наступним можливим" кроком після тренування може бути доставлення ракет до Росії.

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Хоча РФ володіє власними балістичними ракетами, постачання Fath-360 може дозволити їй застосовувати більше свого арсеналу для ударів по цілях за лінією фронту, використовуючи іранські ракети для цілей на ближчій відстані, цитує Reuters неназваного військового експерта.

Речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон заявила: Штати, їхні союзники з НАТО та партнери з G7 "готові дати швидку та сувору відповідь, якщо Іран просунеться у таких переданнях".

"Це означало б драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Білий дім неодноразово попереджав про поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – зазначила посадовиця.

Міноборони Росії не відповіло на запит Reuters щодо коментаря.

Натомість постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку повідомило, що Ісламська Республіка встановила довгострокове стратегічне партнерство з РФ у різних сферах, включно з військовою співпрацею.

Водночас у повідомленні Іран продовжив заперечувати, що передає Росії зброю. Стверджують, що нібито не роблять цього "з етичних міркувань" до закінчення війни, бо озброєння потенційно може бути використане "у конфлікті з Україною". Зараз щонайменше відомо про використання Росією дронів іранської розробки.

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Білий дім відмовився підтвердити Reuters, чи дійсно Іран навчає російських військових на Fath-360, або готується відправити це озброєння до РФ для використання проти України.

Два співрозмовники у розвідці не назвали точних часових рамок, коли очікується надходження Fath-360 до Росії, але додали, що це має відбутися "найближчим часом". Також вони не надали жодної розвідувальної інформації про статус контракту Ababil.

Третій співрозмовник з іншої європейської розвідувальної агенції заявив, що також отримав інформацію, що РФ відправила своїх солдатів для навчання використання іранських балістичних систем, але не навів додаткових деталей.

За його словами, таке навчання є стандартною практикою щодо іранської зброї, яка постачається у РФ.

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Високопоставлений іранський посадовець, який побажав залишитися анонімним, повідомив агенції, що Іран продав Росії ракети та безпілотники, але не надавав саме Fath-360.

Він додав, що не було жодної юридичної заборони для Ірану продавати таку зброю Росії.

"Іран і Росія беруть участь у взаємних закупівлях частин і військового обладнання. Те, як кожна країна використовуватиме це обладнання, є виключно їхнім рішенням", – сказав чиновник, додавши, що Іран нібито не продавав зброю РФ для використання у війні проти України.

Він зазначив, що у межах військового співробітництва посадовці Ірану та РФ часто здійснювали поїздки між двома країнами.

У лютому Reuters із посиланням на шість анонімних джерел заявляло, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет власного виробництва.

Заявлялося, що серед переданого озброєння є багато одиниць балістичних ракет малої дальності класу "поверхня — поверхня" з сімейства Fateh-110, серед яких і Zolfaghar, заявили виданню три джерела з Ірану. За даними з відкритих джерел, четверте покоління Fateh-110 мають дальність до 400 км, а самі Zolfaghar – до 700 км.

Утім, фактів використання цих ракет Росією наразі не зафіксовано.

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