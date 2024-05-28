Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби – Bild
Іранський безпілотник Mohajer-6, який розбився в Курській області РФ, імовірно, ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5. Про це повідомив німецький журнал Bild з посиланням на слова військового експерта Юліана Репке, який коментував відеозапис з місця падіння.
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Видання зазначило, що, ймовірно дрон мав атакувати територію Сумської області, але не долетів до мети й упав.
На думку експерта Репке, використання таких авіабомб може свідчити про "новий рівень" військової співпраці між Тегераном і Москвою.
Wow!— Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) May 26, 2024
➡️A Qods Mohajer-6 UAV, fully armed with Qaem air-to-ground bombs, crashed in *drums* #Kursk oblast near Ukraine.
➡️Iranian arms support for Russia at a new level. pic.twitter.com/pvDIQFrFRI
Розроблений іранською компанією Qods Aviation Industries Mohajer-6 був запущений у серійне виробництво у 2018 році, він вважається найуспішнішим експортним безпілотником Ірану. Цей дрон призначений як для розвідки, так і для бойових дій. Він має максимальну злітну масу 600 кг, розмах крил 10 метрів і максимальну швидкість 200 км/год.
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- У вересні 2022 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вперше збили безпілотник Mohajer-6. Після цього МЗС позбавило посла Ірану в Україні акредитації та вирішило скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства. Крайній раз такий дрон знищили 2 вересня.
- У липні 2023-го Ігнат заявив, що не виключає, що Іран в рамках військової допомоги Росії може передавати їй БпЛА Mohajer-6.
- 21 листопада 2023 року Сили оборони півдня заявили, що над Чорним морем було збито рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6, який Росія спрямувала на Одеську область.
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