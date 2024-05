Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби – Bild

Іранський безпілотник Mohajer-6, який розбився в Курській області РФ, імовірно, ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5. Про це повідомив німецький журнал Bild з посиланням на слова військового експерта Юліана Репке, який коментував відеозапис з місця падіння.

Видання зазначило, що, ймовірно дрон мав атакувати територію Сумської області, але не долетів до мети й упав.

На думку експерта Репке, використання таких авіабомб може свідчити про "новий рівень" військової співпраці між Тегераном і Москвою.

Wow!



➡️A Qods Mohajer-6 UAV, fully armed with Qaem air-to-ground bombs, crashed in *drums* #Kursk oblast near Ukraine.



➡️Iranian arms support for Russia at a new level. pic.twitter.com/pvDIQFrFRI