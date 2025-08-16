"Огидно". У Києві "напружена" атмосфера на тлі зустрічі Трампа і Путіна – FT
В українській владі є занепокоєння стосовно зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна на Алясці, стверджує видання Finacial Times з посиланням на неназваних українських чиновників.
"Огидно", – так один з анонімних високопосадовців України описав сцену, що транслювалась у прямому ефірі, коли президент США сміявся поряд з диктатором, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за підозрою у воєнних злочинах.
Високопоставлений чиновник, близький до президента Володимира Зеленського, розповів FT, що настрій серед найближчого оточення глави держави пізно ввечері 15 серпня був "напруженим".
Найближчі помічники українського президента заявили медіа, що вони стурбовані тим, що "їх відсторонюють від обговорень майбутнього їхньої країни". Один посадовець, який 13 серпня брав участь в онлайн-розмові між Зеленським, європейськими лідерами та Трампом, описав наміри президента США як "дуже неоднозначні".
"Одного дня він говорить про санкції, наступного — про тристоронню зустріч. Потім він повністю змінює курс. Нічого з цього не має сенсу", – сказав чиновник.
Інший український посадовець так схарактеризував Трампа: "Він каже, що хоче миру, але не готовий вжити необхідних кроків для його досягнення".
- Під час розмови 13 серпня партнери оголосили Трампу ряд принципів щодо переговорів, зокрема те, що не обговорюється юридичне визнання окупованих територій за РФ.
- Джерела Bloomberg стверджують, що Штати розглядають погрозу санкціями проти Роснефти та Лукойла, аби Путін погодився на перемир'я.
- На Алясці стартувала зустріч Трампа і Путіна – деталі у хроніці LIGA.net.
