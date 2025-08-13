Зеленський і Європа поговорили з Трампом до Аляски: головні пункти

Україна має бути за столом переговорів після зустрічі 15 серпня, юридичне визнання окупації не обговорюється та інше

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО 25 червня 2025 року (Фото: Офіс українського президента)

Європейські лідери та президент Володимир Зеленський мали онлайн-розмову з керівником США Дональдом Трампом перед його зустріччю з диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це під час пресконференції з Зеленським у Берліні повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц.

За словами політика, основні деталі розмови з Трампом такі:

→ європейці дали зрозуміти, що Україна повинна бути за столом переговорів, якщо буде зустріч після саміту на Алясці;

→ Європа – за правильний порядок дій: спочатку перемир'я, потім може бути укладена рамкова мирна угода;

→ Україна готова до перемовин стосовно територіальних питань, але з огляду на лінію фронту;

→ не обговорюється юридичне визнання окупованих територій за РФ;

→ Київ має отримати "надійні гарантії" безпеки;

→ домовились, що одразу після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського, а потім європейських партнерів;

→ меседж, який передали главі США, – на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки.

"Наші команди впродовж останніх днів в усіх деталях проговорили ці питання [щодо перемовин] з американською стороною. І президент Трамп знає: коли Сполучені Штати заради миру в Україні захищають українські та європейські інтереси, то він може покладатися на нашу повну підтримку", – зауважив німецький канцлер.

Мерц розповів, що до дзвінка з Трампом партнери детально обговорили свої позиції. Участь взяли керівники Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Фінляндії, Італії, глави Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Євроради Антоніу Кошта, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Зеленський.

Після цього мають продовжитись консультації за головуванням французького президента Емманюеля Макрона та британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

ОНОВЛЕНО. "Узгодили спільні принципи – п’ять принципів. Це формат перемовин: усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки – дійсно надійні. І сьогодні президент Трамп сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь", – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що Росія не може мати права вето стосовно інтеграції України до ЄС та НАТО, й додав, що мирні переговори варто поєднувати з належним тиском на Росію.

"Санкції повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали", – зазначив керівник України.