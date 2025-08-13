Трамп: Європейські лідери – чудові люди і хочуть мирної угоди

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що глави держав Європи хочуть мирної угоди у російсько-українській війні. Про це керівник Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Незабаром будемо розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена", – написав Трамп.

Інших подробиць президент США не навів.

У середу, 13 серпня, відбудуться три окремі онлайн-зустрічі за участі європейських лідерів, Штатів і України перед самітом Трампа та диктатора Володимира Путіна на Алясці. Зокрема буде розмова Трампа, президента Володимира Зеленського та керівника Європи.