Трамп: Європейські лідери – чудові люди і хочуть мирної угоди
Президент США Дональд Трамп заявив, що глави держав Європи хочуть мирної угоди у російсько-українській війні. Про це керівник Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Незабаром будемо розмовляти з європейськими лідерами. Це чудові люди, які хочуть, щоб угода була укладена", – написав Трамп.
Інших подробиць президент США не навів.
У середу, 13 серпня, відбудуться три окремі онлайн-зустрічі за участі європейських лідерів, Штатів і України перед самітом Трампа та диктатора Володимира Путіна на Алясці. Зокрема буде розмова Трампа, президента Володимира Зеленського та керівника Європи.
- В інтерв'ю LIGA.net дипломат Огризко заявив, що навіть якщо Трамп не дослухається до партнерів під час онлайн-зустрічі, то захід все одно є позитивним, оскільки зблизить Україну та Європу.
- Медіа Axios, із посиланням на неназваних американських посадовців, стверджує, що попри намір зустрітися з російським диктатором на Алясці, президент США все ще розлючений на Путіна.
