Axios: Трамп усе ще злий на Путіна, а проросійські заяви робить, аби було легше домовитися

Президент США зробить усе можливе, аби домовитися з диктатором РФ, заявив один зі співрозмовників медіа

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, попри наміри зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, все ще розлючений на нього. Про це повідомило видання Axios із посиланням на неназваних американських посадовців.

Вони розповіли, що, навіть якщо риторика Трампа часом звучить проросійськи, то це тому, що він вірить, що подібні публічні заяви допоможуть йому укласти угоду з Москвою.

Один зі співрозмовників уточнив, що американський президент усе ще "злий" на диктатора РФ.

"Можливо, Трамп не зможе цього зробити [домовитися щодо врегулювання війни], але він зробить усе можливе", – сказав чиновник, коментуючи майбутню зустріч на Алясці.

11 серпня сам Трамп заявляв, що завдяки зустрічі з Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору у російсько-українській війні.