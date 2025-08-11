Трамп: На зустрічі з Путіним, ймовірно, й за дві хвилини точно знатиму, чи можна укласти мир

Керівник Штатів вважає, що він розбирається в переговорах за родом своєї діяльності

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки зустрічі з диктатором Володимиром Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору у російсько-українській війні. Таку заяву керівник Штатів зробив під час пресконференції у Вашингтоні.

"Отже, ми збираємося провести зустріч із Володимиром Путіним. І наприкінці цієї зустрічі, ймовірно, вже за перші дві хвилини, я точно знатиму, чи можна укласти угоду", – заявив Трамп.

Читайте також Як США беруть під контроль глобальну логістику, поки Путін штурмує Покровськ

На уточнення журналіста, як президент США дізнається про те, чи можна досягти врегулювання, той відповів: "Тому що це те, чим я займаюсь. Я укладаю угоди".

Також Трамп повідомив, що під час зустрічі планує закликати Путіна покласти край війні проти України, й висловив сподівання, що ця розмова буде конструктивною.

Керівник США зазначив, що хоче організувати переговори російського диктатора з президентом Володимиром Зеленським.