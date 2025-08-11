Трамп: На зустрічі з Путіним, ймовірно, й за дві хвилини точно знатиму, чи можна укласти мир
Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки зустрічі з диктатором Володимиром Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору у російсько-українській війні. Таку заяву керівник Штатів зробив під час пресконференції у Вашингтоні.
"Отже, ми збираємося провести зустріч із Володимиром Путіним. І наприкінці цієї зустрічі, ймовірно, вже за перші дві хвилини, я точно знатиму, чи можна укласти угоду", – заявив Трамп.
На уточнення журналіста, як президент США дізнається про те, чи можна досягти врегулювання, той відповів: "Тому що це те, чим я займаюсь. Я укладаю угоди".
Також Трамп повідомив, що під час зустрічі планує закликати Путіна покласти край війні проти України, й висловив сподівання, що ця розмова буде конструктивною.
Керівник США зазначив, що хоче організувати переговори російського диктатора з президентом Володимиром Зеленським.
- Під час цієї ж конференції президент Штатів заявив, що у межах переговорів його держава спробує повернути Україні "деякі важливі території", окуповані РФ, згадавши про захоплену берегову лінію країни.
