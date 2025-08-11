Трамп: На встрече с Путиным, вероятно, и за 2 минуты точно буду знать, возможен ли мир
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря встрече с диктатором Владимиром Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне. Такое заявление руководитель Штатов сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне.
"Итак, мы собираемся провести встречу с Владимиром Путиным. И в конце этой встречи, вероятно, уже за первые две минуты, я точно буду знать, можно ли заключить сделку", – заявил Трамп.
На уточнение журналиста, как президент США узнает о том, можно ли достичь урегулирования, тот ответил: "Потому что это то, чем я занимаюсь. Я заключаю сделки".
Также Трамп сообщил, что во время встречи планирует призвать Путина положить конец войне против Украины и выразил надежду, что этот разговор будет конструктивным.
Руководитель США отметил, что хочет организовать переговоры российского диктатора с президентом Владимиром Зеленским.
- Во время этой же конференции президент Штатов заявил, что в рамках переговоров его государство попытается вернуть Украине "некоторые важные территории", оккупированные РФ, упомянув о захваченной береговой линии страны.
