Трамп: На встрече с Путиным, вероятно, и за 2 минуты точно буду знать, возможен ли мир

Руководитель Штатов считает, что он разбирается в переговорах по роду своей деятельности

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря встрече с диктатором Владимиром Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне. Такое заявление руководитель Штатов сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне.

"Итак, мы собираемся провести встречу с Владимиром Путиным. И в конце этой встречи, вероятно, уже за первые две минуты, я точно буду знать, можно ли заключить сделку", – заявил Трамп.

На уточнение журналиста, как президент США узнает о том, можно ли достичь урегулирования, тот ответил: "Потому что это то, чем я занимаюсь. Я заключаю сделки".

Также Трамп сообщил, что во время встречи планирует призвать Путина положить конец войне против Украины и выразил надежду, что этот разговор будет конструктивным.

Руководитель США отметил, что хочет организовать переговоры российского диктатора с президентом Владимиром Зеленским.