Трамп заявил, что хочет организовать встречу Зеленского с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет организовать переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом стало известно во время его брифинга в Белом доме.

Трамп заявил, что во время встречи на Аляске 15 августа планирует призвать Путина завершить войну России против Украины. Он надеется, что разговор с диктатором РФ будет конструктивным.

"Затем, после этой встречи, сразу, возможно, когда я буду вылетать, возможно, когда я буду выходить из комнаты, я позвоню европейским лидерам, с которыми я очень хорошо лажу", – сказал президент США.

Он повторил, что имеет "прекрасные отношения" с европейскими лидерами, а также добавил, что ладит с Зеленским, но "не согласен с тем, что он сделал".

"Это война, которой никогда не должно было бы быть. Но я буду разговаривать с Зеленским. Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной. Я буду там, если им нужно. Но я хочу организовать встречу между двумя лидерами", – акцентировал Трамп.