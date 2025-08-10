NBC News: Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску
Белый дом рассматривает возможность приглашения президента Владимира Зеленского на Аляску, где на следующей неделе американский лидер Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника и трех человек, информированных о внутренних обсуждениях.
"Это обсуждается", – сказал один из собеседников.
Высокопоставленный чиновник и люди, знакомые с ходом переговоров, заявили, что решение о визите пока не принято, и на данный момент неясно, приедет ли Зеленский на Аляску для встреч.
Чиновник подчеркнул, что это "абсолютно" возможно.
"Все очень надеются, что это произойдет", – добавил он.
На вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску, высокопоставленный чиновник Белого дома ответил: "Президент остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, которую предложил президент Путин".
Правительство Украины не ответило на запрос NBC News о комментариях.
Если Зеленский поедет на Аляску, неясно, окажутся ли они с Путиным в одной комнате, сказал один из собеседников медиа.
- 7 августа Трамп заявлял, что есть "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Украины и диктатором РФ.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
- Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Он не прокомментировал свое возможное участие в этой встрече.
