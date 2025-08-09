Зеленский: Мы не будем дарить землю оккупантам, а встреча на Аляске – далеко от войны

Президент напомнил, что любые решения об Украине без Украины – решения против мира

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина не будет "дарить землю оккупантам", однако полномасштабную войну нужно заканчивать и сделать это должна именно Россия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", – сказал он.

Также Зеленский высказался относительно анонсированной президентом США Дональдом Трампом встречи с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. По его словам, это место "очень далеко" от войны в Украине, но он не прокомментировал информацию CBS News относительно своего возможного участия в этой встрече.

"Президент Трамп объявил о подготовке своей встречи с Путиным на Аляске. Очень далеко от этой войны, которая продолжается на нашей земле, против нашего народа и которую все равно не закончить без нас, без Украины", – сказал президент.

Он отметил, что даже в России знают, что они "творят зло" и Украина не даст врагу "награду за сделанное". Украинцы заслуживают мира, однако союзники должны понимать, что такое "достойный мир", подчеркнул президент.

"Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, против нас, любые решения, которые без Украины, – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова работать вместе с Трампом и другими партнерами ради длительного мира, который "не развалится из-за желания Москвы".