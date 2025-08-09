Зеленский: Мы не будем дарить землю оккупантам, а встреча на Аляске – далеко от войны
Украина не будет "дарить землю оккупантам", однако полномасштабную войну нужно заканчивать и сделать это должна именно Россия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", – сказал он.
Также Зеленский высказался относительно анонсированной президентом США Дональдом Трампом встречи с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. По его словам, это место "очень далеко" от войны в Украине, но он не прокомментировал информацию CBS News относительно своего возможного участия в этой встрече.
"Президент Трамп объявил о подготовке своей встречи с Путиным на Аляске. Очень далеко от этой войны, которая продолжается на нашей земле, против нашего народа и которую все равно не закончить без нас, без Украины", – сказал президент.
Он отметил, что даже в России знают, что они "творят зло" и Украина не даст врагу "награду за сделанное". Украинцы заслуживают мира, однако союзники должны понимать, что такое "достойный мир", подчеркнул президент.
"Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, против нас, любые решения, которые без Украины, – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают", – сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина готова работать вместе с Трампом и другими партнерами ради длительного мира, который "не развалится из-за желания Москвы".
- 8 августа WSJ сообщало, что Путин может предложить Трампу закрепить за Россией часть оккупированных территорий в обмен на вывод своих войск из других частей страны. Ожидается, что Украина на это не согласится, что сыграет на руку Путину выставить Киев "тем, кто затягивает войну". Трамп может прекратить помощь.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
