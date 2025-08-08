Трамп: Я встречусь с Путиным очень скоро

Президент США подтвердил, что его страна рассматривает «обмен территориями» между РФ и Украиной

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что "очень скоро" встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он рассказал после подписания декларации о мире с руководителями Азербайджана и Армении.

«Я вскоре встречусь с президентом Путиным... Он хотел бы встретиться как можно скорее — я согласен с этим, но мы объявим об этом очень скоро», — рассказал Трамп, отметив, что проведение встречи задерживается из-за мер безопасности.

Относительно места проведения встречи, Трамп отметил, что эта локация «популярна по многим причинам». Он пообещал раскрыть ее позже в тот же день.

Также Трамп подтвердил, что США рассматривают «обмен территориями» между Украиной и Россией в рамках этого процесса «на благо обеих сторон».

