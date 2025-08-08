Завершился второй разговор Украины и советников США и партнеров по перемирию
Состоялся второй онлайн-разговор Украины с советниками по вопросам нацбезопасности Соединенных Штатов и стран-партнеров – стороны сосредоточились на согласовании позиций для достижения мира. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который представлял Киев во время звонка.
"Сосредоточились на координации позиций, чтобы как можно быстрее приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Мы готовы работать максимально продуктивно ради сохранения жизней и прекращения боевых действий", – написал он.
Чиновник поблагодарил партнеров "за поддержку и конструктивность" и отметил, что стороны договорились продолжить взаимодействие в ближайшее время.
По его словам, в звонке приняли участие советники по вопросам нацбезопасности США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и представителями НАТО.
Других деталей он не приводит.
Работа в таком формате началась после встречи спецпосланника руководителя США Стива Уиткоффа и диктатора Владимира Путина 6 августа в Москве, и дальнейшего разговора с участием президентов Владимира Зеленского і Дональда Трампа, а также европейских партнеров.
- Предыдущий звонок советников об окончании войны состоялся 7 августа. Зеленский отмечал, что это был "довольно долгий разговор, очень подробный", и отмечал, что чиновники договорились продолжить работу на следующий день: "Многое еще надо поработать". Источники Axios и Суспільного сообщали, что на звонке был и Уиткофф.
- В Украине нет официальной должности советника по вопросам нацбезопасности, но обычно эти функции выполняет руководитель ОП Ермак.
- Вечером 8 августа Зеленский сообщил, что пока оккупанты не учитывают крайний срок для прекращения огня.
Комментарии (0)