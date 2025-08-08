Завершился второй разговор Украины и советников США и партнеров по перемирию

В звонке с Ермаком приняли участие чиновники США, стран Европы и представители НАТО

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Состоялся второй онлайн-разговор Украины с советниками по вопросам нацбезопасности Соединенных Штатов и стран-партнеров – стороны сосредоточились на согласовании позиций для достижения мира. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который представлял Киев во время звонка.

"Сосредоточились на координации позиций, чтобы как можно быстрее приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Мы готовы работать максимально продуктивно ради сохранения жизней и прекращения боевых действий", – написал он.

Читайте также Война не закончится 8 августа: петлю на шее Путина Трамп будет затягивать медленно

Чиновник поблагодарил партнеров "за поддержку и конструктивность" и отметил, что стороны договорились продолжить взаимодействие в ближайшее время.

По его словам, в звонке приняли участие советники по вопросам нацбезопасности США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и представителями НАТО.

Других деталей он не приводит.

Работа в таком формате началась после встречи спецпосланника руководителя США Стива Уиткоффа и диктатора Владимира Путина 6 августа в Москве, и дальнейшего разговора с участием президентов Владимира Зеленского і Дональда Трампа, а также европейских партнеров.