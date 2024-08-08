Ермак раскрыл, почему занимается международной политикой: Как советник по нацбезопасности

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель ОП Андрей Ермак (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что он занимается международной политикой, поскольку выполняет функции советника по национальной безопасности, которые есть в других странах. Об этом чиновник рассказал в интервью Европейской правде.

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Ермак заявил, что его работа, как у советников по нацбезопасности

Журналист отметил: в обществе есть вопрос, почему внешней политикой "так много" занимается глава ОП, а не, например, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ермак ответил: в отличие от Украины, во многих странах (например, США и других) очень много вопросов делегируются президентами советникам по вопросам национальной безопасности и советникам по внешней политике.

По его словам, в Украине такой формат традиционно "не очень" использовался, сейчас же много функций по международным отношениям выполняется ОП.

"Я думаю, никто не будет спорить, что главным дипломатом страны является именно президент Владимир Зеленский, и мы видим это по результатам. И потому, безусловно, как руководитель ОП, выполняя поручение президента, я занимаюсь многими вопросами. В этом смысле я работаю, если сравнивать, как в других странах работают советники по национальной безопасности", – пояснил чиновник.

Ермак отметил, что именно поэтому он общается со своими коллегами из США Джейком Салливаном и из Германии Йенсом Плетнером, а также другими советниками по вопросам нацбезопасности. Слово "коллеги" использовал сам чиновник.

На вопрос, есть ли смысл в таком случае внести изменения в законодательство Украины, глава ОП заявил, что этот вопрос не к нему – и не в его полномочиях менять законы и выступать с такими инициативами.

Как распределяются полномочия между Ермаком и Кулебой?

Насчет того, как распределяются его полномочия и полномочия главы МИДа Кулебы, Ермак заявил, что у него "хорошие отношения" с министром и министерством вообще.

Он отметил: в современных условиях против Украины работает военная машина России – и в каждой стране, особенно Глобального юга, у россиян есть большие группы людей, работающих агентами влияния.

"Это и медиа, это и общение с региональными элитами и так далее. И поэтому сегодня вот такая традиционная дипломатия, к сожалению, имеет свои пределы. А нам сегодня нужно достигать результаты, не имея этих границ. И поэтому мы работаем все как команда президента", – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что не видит проблем по разграничению этих полномочий, и что противоречий нет, поскольку главным дипломатом является президент.

"Мои полномочия заканчиваются там, где заканчиваются поручения президента"

Ермак заявил: "Мои полномочия заканчиваются там, где заканчиваются поручения президента". Чиновник добавил, что такие поручения "бывают разные", но поскольку главным дипломатом является президент, то глава государства "четко понимает" функции МИД и министра Кулебы.

В частности, в качестве примера успешной работы президента Ермак привел визит Зеленского в США, где тот принял участие в ежегодном собрании американской Национальной ассоциации губернаторов.

На этом мероприятии украинский лидер встречался со многими губернаторами, в частности с главой Миннесоты Тимом Волцем, который впоследствии стал кандидатом в вице-президенты США от демократов, подытожил глава ОП.

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