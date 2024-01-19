Ермак провел переговоры с Сийярто: Настроены на диалог по двусторонним отношениям

Руководитель ОП Ермак обсудил с главой венгерского МИД Сийярто подготовку к предстоящей 29 января встрече в Ужгороде

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Венгрия и Украина настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на телефонный разговор, который состоялся между руководителем ОП и министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

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11 января представитель министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил LIGA.net, что на 29 января в Ужгороде запланирована встреча главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителя ОП с венгерским дипломатом. По данным ОП, 19 января Ермак и Сийярто обсудили подготовку этой встречи.

"Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами", – подчеркнул руководитель ОП.

Также чиновник поблагодарил Сийярто за участие Венгрии во встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе.

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21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одобрил приглашение президента Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем", но "осталось лишь прояснить один вопрос: о чем [говорить]?"

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, потенциальные переговоры будут касаться двусторонних отношений Украины и Венгрии – "это широкий спектр, и он не сводится к вопросам нацменьшинств".

11 декабря 2023 года глава МИД Кулеба впервые с начала большой войны встретился с венгерским коллегой Сийярто на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза.

Венгерский премьер неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Однако 14 декабря Европейский совет принял решение начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала.

На следующий день Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны ЕС. По данным FT, страны-члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы принять пакет помощи.

18 января глава администрации венгерского премьер-министра Гуяш заявил, что до достижения соглашения с ЕС относительно нового долгосрочного финансирования Украины "еще далеко", но эту проблему "можно решить до 2026 года".

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