Допомога Україні від ЄС. У Орбана заявили: До угоди ще далеко, але вирішимо до 2026 року

Представник уряду Орбана заявив, що "Угорщина не виключає підтримки України на двосторонній основі"

Гергей Гуяш (Фото: ЕРА)

Голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш заявив, що до досягнення угоди з Євросоюзом щодо нового довгострокового фінансування України "ще далеко", але цю проблему "можна розв'язати до 2026 року". Його цитує Telex.

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За словами Гуяша, Угорщина веде переговори з Єврокомісією щодо підтримки України, але їхні думки "дуже сильно розходяться", тому "немає впевненості, що ми досягнемо угоди".

Але "це не трагедія", сказав Гуяш, додавши, що рішення все ще може бути знайдене до 2026 року, коли завершуються семирічні фінансові рамки, що регулюють річний бюджет ЄС.

Він також додав, що "Угорщина не виключає підтримки України на двосторонній основі".

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Угорський прем'єр Орбан під час голосування вийшов із зали. Однак угорський лідер під час цього саміту наклав вето на рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

9 січня 2024 року угорський уряд висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України: Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування переглядатиметься щороку.

Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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