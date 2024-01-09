Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд євро для України – Politico

Віктор Орбан (Скриншот)

Угорський уряд на чолі з прем'єром Віктором Орбаном висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України. За словами трьох неназваних європейських дипломатів, з якими поговорили журналісти Politico, Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

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На думку співрозмовників видання, якби Європейська рада затвердила голосування за виділення коштів на щорічній основі, це дало б Угорщині можливість блокувати фінансування України щороку або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

Politico зазначає, що таку ідею Будапешт сформулював під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС і спрямував відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Деякі європейські дипломати скептично налаштовані до пропозиції Угорщини.

"Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо погоджувати це з року в рік", – сказав один із дипломатів.

14 грудня 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього самого саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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