Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на 50 млрд евро для Украины – Politico

Виктор Орбан (Скриншот)

Венгерское правительство во главе с премьером Виктором Орбаном выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины. По словам трех неназванных европейских дипломатов, с которыми поговорили журналисты Politico, Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

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По мнению собеседников издания, если бы Европейский совет утвердил голосование за выделение средств на ежегодной основе, это дало бы Венгрии возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

Politico отмечает, что такую идею Будапешт сформулировал во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС и направил соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

Некоторые европейские дипломаты скептически настроены на предложение Венгрии.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем согласовывать это из года в год", – сказал один из дипломатов.

14 декабря 2023 Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала.

Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 года.

Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

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