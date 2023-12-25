Кулеба відкрив "залаштунки" політики ЄС: Рішення про 50 млрд перенесли не через вето Угорщини

Очільник МЗС заявив, що країни-члени блоку хочуть, щоб Будапешт мав час на перемовини і все ж доєднався до спільного рішення ЄС

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна в будь-якому разі отримає від Євросоюзу 50 млрд євро, а перенесення саміту на наступний рік відбулось не через вето Угорщини, а щоб "дати їй час" на приєднання до цього спільного рішення блоку. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час інтерв’ю в ефірі телемарафону.

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"Якщо говорити, відкриваючи залаштунки європейської політики, то оформлення рішення про 50 млрд було перенесено на початок наступного року не через вето Угорщини, а через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання. Вони не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – сказав Кулеба.

Він висловив впевненість в тому, що рішення про надання Україні цих 50 млрд євро буде ухвалено.

"Питання залишилось одне: або це зроблять 27 держав разом – всі члени ЄС, включно з Угорщиною, якій дали місяць на проведення додаткових перемовин, або ці гроші виділять 26 країн ЄС без Угорщини", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що питання тут лише у внутрішній єдності ЄС – чи вдасться її зберегти. Якщо ні, то гроші для України все одно будуть виділені, запевнив очільник МЗС.

14 грудня Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Однак угорський лідер під час цього ж саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 року.

Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

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