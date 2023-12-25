Кулеба відкрив "залаштунки" політики ЄС: Рішення про 50 млрд перенесли не через вето Угорщини
Україна в будь-якому разі отримає від Євросоюзу 50 млрд євро, а перенесення саміту на наступний рік відбулось не через вето Угорщини, а щоб "дати їй час" на приєднання до цього спільного рішення блоку. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час інтерв’ю в ефірі телемарафону.
"Якщо говорити, відкриваючи залаштунки європейської політики, то оформлення рішення про 50 млрд було перенесено на початок наступного року не через вето Угорщини, а через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання. Вони не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – сказав Кулеба.
Він висловив впевненість в тому, що рішення про надання Україні цих 50 млрд євро буде ухвалено.
"Питання залишилось одне: або це зроблять 27 держав разом – всі члени ЄС, включно з Угорщиною, якій дали місяць на проведення додаткових перемовин, або ці гроші виділять 26 країн ЄС без Угорщини", – сказав Кулеба.
Він наголосив, що питання тут лише у внутрішній єдності ЄС – чи вдасться її зберегти. Якщо ні, то гроші для України все одно будуть виділені, запевнив очільник МЗС.
- 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.
- Однак угорський лідер під час цього ж саміту ветував рішення про виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 року.
- Наступний саміт ЄС, на якому мають ще раз розглянути 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.
Читайте також: (Не) перемогли Орбана. Що означають для України рішення саміту ЄС