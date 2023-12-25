Кулеба открыл "закулисье" политики ЕС: Решение о 50 млрд перенесли не из-за вето Венгрии

Глава МИД заявил, что страны-члены блока хотят дать Будапешту время на переговоры, чтобы он все же присоединился к общему решению ЕС

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина в любом случае получит от Евросоюза 50 млрд евро, а перенесение саммита на следующий год произошло не из-за вето Венгрии, а чтобы "дать ей время" на присоединение к этому общему решению блока. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью в эфире телемарафона.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Если говорить, открывая закулисье европейской политики, то оформление решения о 50 млрд было перенесено на начало следующего года не из-за вето Венгрии, а из-за того, что остальные 26 европейских стран дают время Венгрии, чтобы все-таки договориться о присоединении. Они не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения "минус один", – сказал Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что решение о предоставлении Украине этих 50 млрд евро будет принято.

"Вопрос остался один: либо это сделают 27 государств вместе – все члены ЕС, включая Венгрию, которой дали месяц на проведение дополнительных переговоров, либо эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что вопрос здесь только во внутреннем единстве ЕС – удастся ли его сохранить. Если нет, то деньги для Украины все равно будут выделены, заверил глава МИД.

14 декабря Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала.

Однако венгерский лидер во время этого же саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 года.

Следующий саммит ЕС, на котором должны еще раз рассмотреть 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

Читайте также: (Не) победили Орбана. Что означает для Украины решение саммита ЕС