Орбан заблокував виділення 50 млрд євро для підтримки України від Євросоюзу

Угорський прем'єр заявив, що ЄС повернеться до питання у 2024 році "після відповідної підготовки"

Віктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу. Про це він повідомив у X (Twitter).

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За його словами, він наклав вето на додаткові гроші для України та перегляд додаткового бюджету.

"Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", – заявив Орбан.

Орбан після ухвалення рішення про старт переговорів про вступ України до ЄС на своїх сторінках у соцмережах вкотре заявив, що він, як і раніше, проти цього, але оскільки всі інші члени ЄС наполягають на такому кроці, Угорщина не стала його блокувати.

Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори.

Однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

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