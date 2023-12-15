Орбан заблокував виділення 50 млрд євро для підтримки України від Євросоюзу
Віктор Орбан (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу. Про це він повідомив у X (Twitter).

За його словами, він наклав вето на додаткові гроші для України та перегляд додаткового бюджету.

"Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", – заявив Орбан.

Орбан після ухвалення рішення про старт переговорів про вступ України до ЄС на своїх сторінках у соцмережах вкотре заявив, що він, як і раніше, проти цього, але оскільки всі інші члени ЄС наполягають на такому кроці, Угорщина не стала його блокувати.

  • Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.
  • Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори.
  • Однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

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