Орбан заявив, що швидкий вступ України до ЄС матиме "руйнівні наслідки для безпеки"

Орбан заявив, що це "не відповідає інтересам Угорщини та Європейського Союзу", а тому він не може підтримати швидку євроінтеграцію України

Віктор Орбан (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан учергове виступив проти початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це він повідомив у X (Twitter).

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За його словами, швидкий вступ України до ЄС матиме "руйнівні наслідки для європейських фермерів, бюджету ЄС і європейської безпеки".

"Це не відповідає інтересам ні Угорщини, ні Європейського Союзу, тому ми не можемо його підтримати", – заявив Орбан.

Раніше Євросоюз відкрив для Угорщини доступ до фінансування у розмірі 10 млрд євро, оскільки вважає, що уряд країни виконує свої зобов'язання щодо відновлення верховенства права.

7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

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