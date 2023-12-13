Шантаж Орбана спрацював: ЄС розблокував фінансування для Угорщини на 10 млрд євро

Євросоюз відкрив Угорщині доступ до 10 млрд євро, оскільки вважає, що Орбан виконує свої зобов'язання щодо відновлення верховенства права

Віктор Орбан (Фото - EPA)

Євросоюз відкрив для Угорщини доступ до фінансування у розмірі 10 млрд євро, оскільки вважає, що уряд країни виконує свої зобов'язання щодо відновлення верховенства права. Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

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Розморожені кошти становлять близько третини суми, яку ЄС заморозив у 2022 році після того, як визнав суттєві проблеми з корупцією та дотриманням принципу верховенства права в Угорщині.

У повідомленні Єврокомісії наголошується, що в Угорщині ухвалено закони, спрямовані на посилення незалежності суду, і це дає підстави для зняття блокування з фінансування країни з бюджету Євросоюзу.

При цьому Єврокомісія поставила умовою фактичного надання Угорщині розморожених коштів публікацію в офіційних медіа та набрання чинності ухваленими законами, які відновлюють верховенство права в країні, пише Reuters.

Єврокомісія також відклала питання про відкриття для Угорщини доступу до решти замороженого фінансування (приблизно 21 млрд євро) до оцінки реального прогресу країни у вирішенні інших проблем, які спричинили блокування коштів.

Як зазначає Bloomberg, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "наполягав на тому, щоб Угорщині відновили фінансування, перш ніж він розгляне можливість підтримки пакета допомоги ЄС для України у розмірі 50 млрд євро". Він також категорично проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

"Невідомо, чи послабить часткове розморожування коштів намір Орбана блокувати питання, пов'язані з Україною, на саміті лідерів у Брюсселі 14-15 грудня", – пише видання.

23 листопада виконавчі органи Євросоюзу затвердили авансові виплати у розмірі 900 млн євро в межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.

Раніше сьогодні видання Politico повідомило, що глави найбільших політичних груп Європи мають намір закликати Брюссель не розморожувати фінансування Угорщини, доки в країні не буде повністю відновлено верховенство права.

7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

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