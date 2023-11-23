ЄС розблокував дотації для Угорщини, щоб Орбан зняв заперечення проти допомоги Україні

Виконавчі органи Євросоюзу затвердили 23 листопада авансові виплати розміром 900 млн євро в рамках раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини. Таким чином ЄС намагається переконати прем’єр-міністра країни Віктора Орбана зняти заперечення проти допомоги Україні, пише Reuters.

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Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів демократії.

Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги розміром 50 млрд євро до 2027 року та початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Також уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо Росії.

Наразі нічого не відомо, чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов'язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС.

20 листопада в рамках кампанії з виборів до Європарламенту уряд Угорщини розмістив по країні "ганебні" білборди із зображенням президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та сина американського мільярдера та філантропа Джорджа Сороса.

22 листопада стало відомо, що Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

У той же день до парламенту Угорщини було внесено законопроєкт про створення державного Агентства із захисту суверенітету, яке має виявляти та припиняти "іноземні спроби впливу на політику". У своїх виступах Орбан заявляє, що головним змістом його роботи як прем'єра є захист суверенітету Угорщини від зазіхань Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщині "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

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