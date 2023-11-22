Орбан погрожує підірвати політику ЄС щодо України – лист до голови Європейської ради

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки. Про це повідомило видання Politico із посиланням на лист політика.

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За даними Politico у листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, угорський лідер написав, що жодні рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти Росії не можуть бути ухвалені доти, доки не відбудеться ця "стратегічна дискусія", коли лідери зберуться в Брюсселі в середині грудня.

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"Європейська рада повинна підбити підсумки реалізації та ефективності нашої поточної політики щодо України, включно з різними програмами допомоги", – зазначив Орбан у недатованому листі.

Він також запитав, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США, які надали основну частину військової допомоги Києву, можуть бути не в змозі продовжувати фінансування через партійний глухий кут щодо майбутньої підтримки, йдеться у матеріалі.

"Європейська рада повинна провести відверту і відкриту дискусію про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні", – йдеться в листі.

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За інформацією журналістів, у документі додається, що "Європейська рада не в змозі ухвалити ключові рішення щодо запропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС або домовитися про майбутнє процесу розширення, якщо не буде знайдено консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії стосовно України".

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

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