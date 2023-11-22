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Письмо главе Европейского совета: Орбан грозится подорвать политику ЕС в отношении Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 18:26
Письмо главе Европейского совета: Орбан грозится подорвать политику ЕС в отношении Украины - Фото
Виктор Орбан (Фото: ЕРА, Оливер Матис)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо политика.

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По данным Politico в письме, адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю, венгерский лидер написал, что никакие решения по финансированию Украины, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкций против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия", когда лидеры соберутся в Брюсселе в середине декабря.

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"Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая разные программы помощи", – отметил Орбан в недатированном письме.

Он также спросил, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда США, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, могут быть не в состоянии продолжать финансирование из-за партийного тупика относительно будущей поддержки, говорится в материале.

"Европейский совет должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине", – говорится в письме.

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По информации журналистов, в документе добавляется, что "Европейский совет не в состоянии принять ключевые решения относительно предложенных гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки Украины, одобрить дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договориться о будущем процессе расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии в отношении Украины".

  • 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
  • Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
  • 10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

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Ульяна Кричковская
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