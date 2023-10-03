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Новости | Politico: Евросоюз намерен в декабре объявить о начале переговоров по вступлению Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 22:48
Politico: Евросоюз намерен в декабре объявить о начале переговоров по вступлению Украины - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной о будущем вступлении в блок, и об этом будет официально объявлено уже в декабре. Об этом пишет Politico, ссылаясь на трех неназванных дипломатов, знакомых с соответствующими планами ЕС.

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По словам собеседников журналистов, лидеры ЕС готовятся до конца года дать Киеву зеленый свет, чтобы начать официальные переговоры о присоединении к блоку.

Один из собеседников издания сказал, что в ноябре Еврокомиссия должна выпустить отчет о том, насколько хорошо Украина и другие претенденты на членство выполняют условия для вступления в блок.

Как только отчет о ходе работы будет принят, Еврокомиссия сделает заявление, "после которого государствам-членам будет очень трудно не сказать: давайте начнем переговоры", заявил дипломат ЕС в комментарии журналистам.

"Политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", – сказал собеседник журналистов.

В материале сказано, что хотя Украина, возможно, не выполнит все семь условий к тому времени, когда лидеры соберутся на саммит в середине декабря, в ЕС намерены сделать политическое заявление, санкционирующее переговоры, даже если юридические рамки переговоров еще не будут окончательно определены.

"Цель заключается в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров", – сказал второй неназванный дипломат, добавив, что юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года.

Третий дипломат заявил, что в декабре лидеры "пошлют положительный сигнал" о будущем членстве Украины.

Отвечая на вопрос, насколько далеко продвинулась Украина в выполнении семи критериев, представитель ЕС ответил, что "прогресс обнадеживает", и только одна область, касающаяся нацменьшинств, кажется "проблемной" в краткосрочной перспективе.

  • 23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в том числе антикоррупционных. Также Украина должны завершить реформу законодательной базы для нацменьшинств и разработать механизмы ее внедрения.
  • Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.
  • Поддержка вступления в ЕС среди украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.

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Оксана Житнюк
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