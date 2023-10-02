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Глава МИД Германии: Евросоюз вскоре расширится до Луганска. Это будущее Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 14:48
Глава МИД Германии: Евросоюз вскоре расширится до Луганска. Это будущее Украины - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вскоре Европейский союз расширится "от Лиссабона до Луганска". Об этом она сообщила на встрече глав МИД ЕС в Киеве, цитирует ее Укринформ.

По ее словам, будущее Украины — в Евросоюзе, который вскоре расширится до Луганска. 

Она отметила, что процесс приближения к ЕС с реформами продолжается, несмотря на российскую агрессию, а Берлин поддерживает Украину на этом пути.

Дипломат заявила, что партнеры ожидают "настоящих изменений" в сфере судебной системы, регулирования медиа и борьбы с коррупцией. 

"Европейские партнеры будут продолжать поддерживать Украину ежедневно, пока она освобождает свои территории сантиметр за сантиметром, чтобы украинцы снова могли жить мирно и свободно", — сказала Бербок.

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Дмитрий Гриниченко
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