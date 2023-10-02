Глава МИД Германии: Евросоюз вскоре расширится до Луганска. Это будущее Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вскоре Европейский союз расширится "от Лиссабона до Луганска". Об этом она сообщила на встрече глав МИД ЕС в Киеве, цитирует ее Укринформ.

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По ее словам, будущее Украины — в Евросоюзе, который вскоре расширится до Луганска.

Она отметила, что процесс приближения к ЕС с реформами продолжается, несмотря на российскую агрессию, а Берлин поддерживает Украину на этом пути.

Дипломат заявила, что партнеры ожидают "настоящих изменений" в сфере судебной системы, регулирования медиа и борьбы с коррупцией.

"Европейские партнеры будут продолжать поддерживать Украину ежедневно, пока она освобождает свои территории сантиметр за сантиметром, чтобы украинцы снова могли жить мирно и свободно", — сказала Бербок.

23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.

Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в том числе антикоррупционных.

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

Поддержка вступления в ЕС у украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.

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