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"До пятилетки". Украина рассчитывает стать членом ЕС в рекордные сроки – Стефанишина

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 21:33
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в течение пяти лет. Об этом вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью Украинскому радио.

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Стефанишину спросили о прогнозах украинских властей по поводу сроков вступления Украины в ЕС.

"Наши прогнозы достаточно амбициозны. Я не хочу говорить о конкретных датах, ведь они зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Они зависят от того, что каждая страна ЕС, председательствующая, например, сейчас Чехия, хочет получить свои дивиденды от членства Украины", – сказала вице-премьер.

По ее словам, поэтому данный процесс определенным образом растягивается.

Стефанишина подчеркнула, что Украина не будет медлить с выполнением "домашней работы", и точно не допустит затягивания процесса расширения ЕС. Она прогнозирует, что Украина сможет политически присоединиться к ЕС "в рекордные сроки" – так же, как получила статус кандидата.

На уточняющий вопрос, может ли это исчисляться десятком или десятками лет, Стефанишина ответила: "Это до десятка лет, до пятилетки".

  • 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в частности антикоррупционных.

Читайте также: Украина намерена выполнить рекомендации по вступлению в ЕС еще до конца года – Стефанишина

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вступление в ЕС евроинтеграция ольга стефанишина
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