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Украина получила статус кандидата на членство в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 21:29
Украина получила статус кандидата на членство в ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Евросовет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом в Twitter сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Согласовано! Евросовет только что принял решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня – веховой шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!" – написал он.

Также Мишель сообщил, что Евросовет "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в Twitter, что "сегодня хороший день для Европы". Она также поздравила Зеленского, Санду и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. "Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров подтверждает это", - написала глава Еврокомиссии.

Зеленский приветствовал решение лидеров ЕС.

"Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", - написал он в Twitter.

Вадим Ребрина
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ЕС Шарль Мишель
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