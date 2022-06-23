Украина получила статус кандидата на членство в ЕС

Евросовет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом в Twitter сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Согласовано! Евросовет только что принял решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня – веховой шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!" – написал он.

Также Мишель сообщил, что Евросовет "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в Twitter, что "сегодня хороший день для Европы". Она также поздравила Зеленского, Санду и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. "Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров подтверждает это", - написала глава Еврокомиссии.

Зеленский приветствовал решение лидеров ЕС.

"Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", - написал он в Twitter.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.