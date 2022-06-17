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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 13:09
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

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По ее словам, Еврокомиссия рекомендует присвоить Украине статус кандидата, "при том понимании, что в стране будет проведен ряд важных реформ". 

"Украина четко продемонстрировала приверженность европейским ценностям и стандартам. И встала перед войной на путь к ЕС", — сказала глава Еврокомиссии. 

Она отметила, что Украина уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов Евросоюза. 

"Тем не менее предстоит проделать важную работу по вопросам верховенства закона, олигархов, борьбы с коррупцией и основных прав. Процесс основан на заслугах. Так что прогресс полностью зависит от Украины", — заявила фон дер Ляйен.

Читайте также: Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины: Мы делаем это, потому что идет война 

Дмитрий Гриниченко
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евросоюз еврокомиссия евроинтеграция
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