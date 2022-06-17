Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, Еврокомиссия рекомендует присвоить Украине статус кандидата, "при том понимании, что в стране будет проведен ряд важных реформ".

"Украина четко продемонстрировала приверженность европейским ценностям и стандартам. И встала перед войной на путь к ЕС", — сказала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Украина уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов Евросоюза.

"Тем не менее предстоит проделать важную работу по вопросам верховенства закона, олигархов, борьбы с коррупцией и основных прав. Процесс основан на заслугах. Так что прогресс полностью зависит от Украины", — заявила фон дер Ляйен.

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке, а также рекомендовал без промедления предоставить оружие Украине.

11 июня фон дер Ляйен прибыла в Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским, обсудив вопросы евроинтеграции Украины.

Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата в ЕС Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.

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Дмитрий Гриниченко

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