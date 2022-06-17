Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины: Мы делаем это, потому что идет война
17.06.2022, 12:25
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза, "потому что идет война". Об этом он сообщил в интервью французскому каналу BFMTV.
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По его словам, в обычное время Украина не могла получить статус кандидата в члены ЕС.
"Мы делаем это, потому что идет война. Украина является частью европейской семьи", — сказал Макрон.
Французский лидер также заявил, что дорога Украины в ЕС "будет длинной, но это знак надежды", отметив, что это также "послание, адресованное России".
Макрон также открыл двери в Евросоюз для Молдовы, указав, что она также может быть кандидатом в ЕС.
- 16 июня Макрон впервые приехал в Украину в качестве президента Франции, хотя визит планировался еще с конца 2019 года. Тогда его сорвало начало пандемии коронавируса.
- На пресс-конференции в Киеве Макрон среди прочего рассказал о своем разочаровании разговорами с Путиным.
- 4 июня Макрон признался, что потерял счет разговорам с Путиным. В целом на переговоры с российским диктатором он потратил "сотню часов".
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