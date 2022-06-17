Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины: Мы делаем это, потому что идет война

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза, "потому что идет война". Об этом он сообщил в интервью французскому каналу BFMTV.

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По его словам, в обычное время Украина не могла получить статус кандидата в члены ЕС.

"Мы делаем это, потому что идет война. Украина является частью европейской семьи", — сказал Макрон.

Французский лидер также заявил, что дорога Украины в ЕС "будет длинной, но это знак надежды", отметив, что это также "послание, адресованное России".

Макрон также открыл двери в Евросоюз для Молдовы, указав, что она также может быть кандидатом в ЕС.

16 июня Макрон впервые приехал в Украину в качестве президента Франции, хотя визит планировался еще с конца 2019 года. Тогда его сорвало начало пандемии коронавируса.

На пресс-конференции в Киеве Макрон среди прочего рассказал о своем разочаровании разговорами с Путиным.

4 июня Макрон признался, что потерял счет разговорам с Путиным. В целом на переговоры с российским диктатором он потратил "сотню часов".

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Дмитрий Гриниченко

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