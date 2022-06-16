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16.06.2022, 20:13

Как это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортаж

Цей матеріал також доступний українською
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Как это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортаж
Как это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортаж
Как это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортажКак это было: Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис, наконец, в Украине – фоторепортаж

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским

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Визит прошел за день до того, как Еврокомиссия должна проголосовать за рекомендацию по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Сегодняшний визит – первый для этих иностранных лидеров в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. 

Шольц, Макрон и Драги ночью встретились в польском Жешуве и отправились в Киев на поезде. По дороге к ним присоединился также президент Румынии.

Мировые медиа писали, что Макрон, Шольц и Драги вместе прибыли в Киев, чтобы "выразить солидарность" Украине, а также нивелировать критику, которая звучит в их адрес от украинцев за их позицию в отношении войны России против Украины.

Офис президента сообщал, что темами визита будут поставки оружия, продовольственная безопасность и кандидатство Украины в ЕС.

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии около 11:45 утра посетили Ирпень Киевской области.

После того как Макрон увидел разрушения, он заверил, что "мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности".

Йоханнис сказал, что у него "нет слов; нужно привлечь к ответственности российских преступников".

Затем за круглым столом в Мариинском дворце и без присутствия прессы состоялись переговоры лидеров с Владимиром Зеленским. По итогам переговоров было обнародовано коммюнике.

После окончания переговоров лидеры также дали совместную пресс-конференцию

Лидеры выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Макрон сказал: "Мы стоим плечом к плечу с Украиной на защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также вашей свободы. Это наша цель. Другой цели у нас нет. И мы достигнем этой цели".

Он также пообещал, что помощь Украине от ЕС и стран-членов "будет интенсифицирована", и что будет больше САУ Caesar.

Было также заявлено, что "ни Германия, ни Франция никогда не будут выступать переговорщиками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины каких-то уступок".

Читайте мнение: Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Но украинцы все равно не довольны

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Теги: визит, Эмманюэль Макрон., Клаус Йоханнис, Владимир Зеленский, переговоры, Марио Драги, олаф шольц
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