Франция, Германия, Италия и Румыния – за немедленный статус кандидата в ЕС для Украины

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил французский лидер Эмманюэль Макрон.

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16 июня в Киев прибыли канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции, премьер Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Мы должны сегодня поддержать то решение, которое мы сделали на Версальском саммите... Направить важный сигнал. Мы все четверо поддерживаем предоставление статуса кандидата для Украины. Этот статус привязан к дорожной карте, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове", – сказал он.

Президент Франции добавил, что "надеется", что такое решение будет единогласно принято на Евросовете.

Макрон отметил, что "Зеленский знает, что процесс вступления [в ЕС] займет определенное время, но уже сейчас нужны конкретные действия".

По словам лидера Франции, "Украина – часть нашего общего континентального пространства", и потому нужно будет создать с ней "новые формы кооперации".

"Мы поддерживаем предоставление Украины статуса [кандидата] на присоединение к ЕС", – повторил Макрон.

Шольц добавил, что поддерживает слова Макрона, и что Берлин "выступает за положительное решение" в пользу Украины и Молдовы.

Немецкий лидер добавил, что будет выступать на Евросовете "за единую позицию – за позитивное решение по статусу".

"Украина – часть европейской семьи", – сказал канцлер.

Драги заверил, что "самый важный посыл нашего визита в том, что Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе".

Завтра, 17 июня, Еврокомиссия обнародует выводы о возможности предоставления Украине такого статуса, а спустя неделю, 23-24 июня, состоится заседания Евросовета, где могут утвердить решение.

Евгений Пилипенко

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