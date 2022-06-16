С Макроном, Шольцом и Драги в Киев приехал и президент Румынии – фото, видео
16.06.2022, 11:12
Клаус Йоханнис и Ольга Стефанишина (фото - Klaus Iohannis, Twitter)
Президент Румынии Клаус Йоханнис также прибыл в Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Италии Марио Драги. Об этом он сообщил в Twitter и опубликовал фото и видео с киевского вокзала.
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Йоханнис сообщил, что приехал, чтобы вместе с коллегами показать решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом.
"Эта незаконная российская агрессия должна прекратиться!" – написал он.
Just arrived in Kyiv. pic.twitter.com/fFJhyMd0tK— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022
- Вчера Йоханнис принимал Макрона на военной базе в Румынии. На пресс-конференции с французским лидером он призвал как можно скорее дать Украине статус кандидата в ЕС.
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