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Первые заявления в Киеве. Макрон прогнозирует тяжелые недели, Шольц обещает оружие

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 10:59
Первые заявления в Киеве. Макрон прогнозирует тяжелые недели, Шольц обещает оружие - Фото
Эмманюэль Макрон в Киеве (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сделали первые заявления по прибытии в Киев вместе с премьер-министром Италии Марио Драги. Лидеров Франции и Германии цитируют канал France 24 и издание Bild

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Макрон сказал, что они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и отправятся на "место военных действий, где были совершены массовые убийства", имея в виду Ирпень. Французский лидер назвал зверства россиян в городах под Киевом военными преступлениями.

"Это послание европейского единства, адресованное украинским мужчинам и женщинам, о поддержке. Я прибыл поговорить как о настоящем, так и о будущем, поскольку ближайшие недели, как мы знаем, будут очень трудными", — заявил Макрон.

Шольц же заявил, что Украина продолжит получать от Германии финансовую, гуманитарную и военную помощь до тех пор, "пока это необходимо для борьбы Украины за независимость".

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Дмитрий Гриниченко
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эмманюэль макрон олаф шольц
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