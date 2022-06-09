UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Гитлеру пытались сохранить лицо?" Дуда раскритиковал разговоры Шольца и Макрона с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 09:04
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также провел параллель между Путиным и главарем немецких нацистов Адольфом Гитлером. Об этом польский лидер заявил в интервью BILD.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дуда сказал, что поражен разговорами Шольца и Макрона с Путиным. По его словам, они ни к чему не приводят и, скорее, легитимизируют российского диктатора.

Он добавил, что Путин ответственен за отправку российских войск в Украину и преступления армии РФ.

"Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-то говорил, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо?? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов" – сказал Дуда.

Читайте также: Шольц о "важности" звонков Путину: Чтобы дать понять – стратегия нападения не сработает

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин эмманюэль макрон анджей дуда адольф гитлер олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 