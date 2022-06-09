"Гитлеру пытались сохранить лицо?" Дуда раскритиковал разговоры Шольца и Макрона с Путиным

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также провел параллель между Путиным и главарем немецких нацистов Адольфом Гитлером. Об этом польский лидер заявил в интервью BILD.

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Дуда сказал, что поражен разговорами Шольца и Макрона с Путиным. По его словам, они ни к чему не приводят и, скорее, легитимизируют российского диктатора.

Он добавил, что Путин ответственен за отправку российских войск в Украину и преступления армии РФ.

"Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-то говорил, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо?? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов" – сказал Дуда.

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Марк Сировой

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