"Гитлеру пытались сохранить лицо?" Дуда раскритиковал разговоры Шольца и Макрона с Путиным
Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также провел параллель между Путиным и главарем немецких нацистов Адольфом Гитлером. Об этом польский лидер заявил в интервью BILD.
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Дуда сказал, что поражен разговорами Шольца и Макрона с Путиным. По его словам, они ни к чему не приводят и, скорее, легитимизируют российского диктатора.
Он добавил, что Путин ответственен за отправку российских войск в Украину и преступления армии РФ.
"Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-то говорил, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо?? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов" – сказал Дуда.
- 28 мая Макрон и Шольц по своей инициативе 80 минут говорили с Путиным. Они уговаривали диктатора вывести войска из Украины, разблокировать Черное море и пойти на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Разговоры с Путиным раскритиковали некоторые европейские политики, в частности в Польше, Эстонии и Литве.
- Макрон также призывал не унижать РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, что такими призывами Франция унижает сама себя.
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