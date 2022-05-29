"Бросьте трубку, поезжайте в Киев". В Эстонии раскритиковали разговор Шольц-Макрон-Путин

Канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит не разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным, а съездить в Украину и помочь ей победить в войне с РФ. Об этом написал в Facebook глава комиссии по международным делам парламента Эстонии Рийгикогу Марко Михкельсон.

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"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии непроизвольно готовят почву для нового российского насилия. 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно заставляет перефразировать самого Макрона – разве это не смерть мозга?" – написал он.

Михкельсон признает, что его критика звучит резко, однако подчеркивает: легитимация человека, начавшего войну, несет угрозу всему союзному пространству.

Эстонский политик не понимает, какие уроки извлек Берлин и Париж из недавнего прошлого. Он также не понимает, почему Франция с Германией ищут предлоги для затягивания военной помощи Украине и верят в обещания России, хотя Москва ведет войну на уничтожение против европейского народа.

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По словам эстонского парламентария, логичнее было бы помочь Украине выстоять и победить Россию, ведь это РФ пытается изменить мировой порядок. Михкельсон также отметил, что если Макрона и Шольца беспокоит возможный продовольственный кризис из-за войны, то нужно создавать гуманитарный конвой для украинских судов с зерном.

"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и срочно поехать в Украину. Я надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца мотивированы не боязнью потерять влияние в демократической Европе, в которую непременно войдет Украина после победы в войне, а также Молдова, Грузия, Беларусь, которые освободятся от де-факто российской оккупации", – написал он.

По словам Михкельсона, Европа может хоть какое-то время побыть без экзистенциальной угрозы со стороны России, но для этого лидерские качества должны показать государственные деятели, которые отстаивают демократические ценности и принципы.

"К счастью, в Европе есть смелые мужчины и женщины в Украине, знающие цену свободе. Слава Украине!" – подытожил он.

Вчера Макрон и Шольц по своей инициативе 80 минут говорили с Путиным. Они уговаривали диктатора вывести войска из Украины, разблокировать Черное море и пойти на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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Марк Сировой

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