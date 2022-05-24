Эстония передала Украине треть оборонного бюджета. Это больше всех в мире – Подоляк

Эстония передала Украине около трети своего оборонного бюджета. Это наивысший в мире процентный показатель, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета – больше всех в мире", – написал он.

По словам Подоляка, это доказывает: можно быть маленькой по территории страной, но иметь большое сердце.

"Победа Украины будет победой и эстонского народа", – подытожил советник с Банковой.

По данным UA War Infographics, на 12 мая Эстония выделила Украине 33,1% своего военного бюджета, Латвия – 31,2%, Польша – 12,9%, Словакия – 11,6%.

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Марк Сировой

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