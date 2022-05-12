UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эстония выделила треть военного бюджета на помощь Украине: инфографика по странам

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 15:25
Эстония выделила треть военного бюджета на помощь Украине: инфографика по странам - Фото
Эстонские военные на учениях (Фото - пресс-служба Минобороны Эстонии)

Эстония пожертвовала третью часть своего военного бюджета на помощь Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Эстония пожертвовала 1/3 своего военного бюджета, чтобы помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Эстония также предлагает помощь людям, пострадавшим на войне, в том числе медицинскую и психологическую помощь, предоставление убежища и предметов первой необходимости", – сказано в комментарии МИД к соответствующей инфографике.

По данным UA War Infographics, Украина получила или получит военную помощь в размере 28 млрд евро, что составляет 74% от военного бюджета России в 2021 году.

Помимо Эстонии, треть своего военного бюджета пожертвовала Латвия. Польша – 12,9%, Словакия – 11,6%, Литва – 4,6%.

Эстония выделила треть военного бюджета на помощь Украине: инфографика по странам

Читайте также: "У России есть военные планы против нас". Посол Эстонии рассказал о помощи Украине

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война поддержка эстония бюджет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 