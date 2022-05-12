Эстония выделила треть военного бюджета на помощь Украине: инфографика по странам

Эстония пожертвовала третью часть своего военного бюджета на помощь Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.

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"Эстония пожертвовала 1/3 своего военного бюджета, чтобы помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Эстония также предлагает помощь людям, пострадавшим на войне, в том числе медицинскую и психологическую помощь, предоставление убежища и предметов первой необходимости", – сказано в комментарии МИД к соответствующей инфографике.

По данным UA War Infographics, Украина получила или получит военную помощь в размере 28 млрд евро, что составляет 74% от военного бюджета России в 2021 году.

Помимо Эстонии, треть своего военного бюджета пожертвовала Латвия. Польша – 12,9%, Словакия – 11,6%, Литва – 4,6%.

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Оксана Житнюк

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