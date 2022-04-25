"У России есть военные планы против нас". Посол Эстонии рассказал о помощи Украине

У России есть военные планы против Эстонии, но эта страна продолжит оказывать Украине военную помощь, заявил посол Эстонии в Украине Каимо Кууск в эфире телеканала "Украина 24".

По словам посла, Эстония никогда не перестанет помогать Украине, как из соображений собственной безопасности, так и имея с ней общие демократические ценности.

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"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии. Мы очень прагматичные, на самом деле. Мы маленькие, но мы хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита, начинается с Донбасса", – сказал Кууск.

Посол подчеркнул, что Эстония готова делиться продуктами и вооружением с Украиной.

"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, снижает угрозу против нас", – отметил он.

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Лев Шевченко

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