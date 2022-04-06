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Война продлится еще долго, к 9 мая она не закончится – глава внешней разведки Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 08:27
Война продлится еще долго, к 9 мая она не закончится – глава внешней разведки Эстонии - Фото
Микк Маран (фото — uueduudised.ee)

Полномасштабная война страны-оккупанта России против Украины "продлится еще долго". Так считает гендиректор эстонского Департамента внешней разведки Микк Маран, пишет Delfi.

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"Молниеносную войну Путин оформить не смог, и сейчас мы видим, что идет переформатирование с тем, чтобы была возможность к 9 мая положить на стол какую-то победу", – считает он.

По оценке департамента, во второй половине апреля боевые действия станут более интенсивными, прежде всего на востоке, так как Кремлю "надо бы к этой дате [9 мая] продемонстрировать какую-то победу "над нацизмом". Маран полагает, что, с точки зрения Москвы, для этого подошел бы полный захват Донецкой и Луганской областей, включая Мариуполь, и создание наземного коридора с Крымом.

При этом, говорит глава внешней разведки Эстонии, "мы должны учитывать, что в случае 9 мая мы имеем дело с пропагандистским промежуточным этапом; это означает, что окончания конфликта 9 мая точно не будет".

"Война продлится еще долго", – спрогнозировал он.

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Вдобавок к этому на переговорах Украина-РФ в ближайшее время прорывов не ожидается, считает Маран: Украина не примет требования оккупантов, потому как "украинский народ воюет очень смело" и "нельзя со стороны Украины ожидать больших уступок".

По словам главы эстонского Департамента внешней разведки, для официального Киева не будет ничего хуже, чем плохой мирный договор.

"Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев и скинуть правительство Украины, то целью будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет. И для этого нужно продолжать войну", – сказал Маран, добавив, что "центр тяжести" будет на востоке Украины".

Путин делает все, чтобы правда о войне против Украины не дошла до россиян, считает эстонский топ-разведчик, и, как следствие, большая часть населения РФ – в сфере влияния кремлевской пропаганды.

"Мы видим, что в Кремле существует большой страх, что в российском обществе узнают о том, что происходит в действительности, и какое настоящее число потерь. Для избежания этого власти нагнетают атмосферу страха, когда за "неправильную" точку зрения угрожает до 15 лет тюрьмы", – пояснил он.

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Евгений Пилипенко
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