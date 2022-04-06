"Мы поставим Россию перед выбором". Белый дом анонсировал новые санкции

Сегодня, 6 апреля, США и союзники объявят о новых санкциях против России, ее финансовых институтов и чиновников. Эти меры – часть стратегии Вашингтона по принуждению страны-оккупанта РФ к миру: истощение ее долларовых резервов или дефолт, объяснила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая введенные нами разрушительные санкции. Они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, получением новых доходов или дефолтом", – подчеркнула она.

Цель США, уточнила она, – истощить ресурсы, которыми лидер российского фашизма Владимир Путин распоряжается для продолжения агрессивной войны против Украины, "и, очевидно, создание большей неопределенности и проблем для их финансовой системы является частью этого".

"В долгосрочной перспективе ему будет труднее вести войну", – добавила Псаки.

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По ее словам, новые санкции по согласованию с G7 и Евросоюзом затронут российских топ-чиновников, членов их семей, финансовые учреждения РФ, а также госпредприятия: запрет на все новые инвестиции в Россию, усиление мер против банков и госкомпаний и прочее.

"Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут серьезный и немедленный экономический ущерб России и привлекут к ответственности российскую клептократию, которая финансирует и поддерживает войну Путина", – перечислила она.

Спикер Белого дома сообщила, что санкции отчасти станут реакцией на зверства, которые российские военные устраивали в Буче.

Глава МИД Кулеба – Западу: "Затяните пояса на несколько месяцев, введите против РФ суперсанкции".

Премьер Израиля также осудил убийства в Буче, но не обвинил Россию в военных преступлениях.

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Евгений Пилипенко

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