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"Здесь тотально ненавидят русских". Российский доброволец ВСУ побывал в плену в Буче

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 17:28
Фото: Артем Широбоков/Facebook

Российский доброволец Артем Широбоков, который в 2014-2016 годах воевал в составе полка "Азов" на Донбассе, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину побывал в плену в Буче, но сбежал и рассказал эту историю службе ВВС.

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По его словам, во время боя в Ворзеле их группа утратила контакт с командиром ("русские войска полностью "кладут" связь на оккупированной территории"), закопала оружие, переоделась в гражданское, но на ул. Яблонской в Буче все равно попала в плен. Там, говорит боец с позывным "Есенин", оккупанты создали центр для пленных и задержанных местных мужчин, выборочно осматривали задержанных, особенно с татуировками.

В плен его брали не кадыровцы: "На вид это были славяне, не знаю: десантура или разведка".

28-летний Широбоков рассказал, что 4 марта при нем россияне застрелили пожилого мужчину, но, когда захватчики вели их в этот в центр, "шли по улице, заваленной телами. По той, которую сейчас показывают на фото".

"Перед этим, деду из нашей группы [задержанных] прострелили ногу, поэтому особо никто по дороге в центр не рыпался. Но уже у самого центра нашу группу кто-то начал обстреливать. Все разбежались по дворам частных домов, и через калитки и заборы сначала убежали вглубь Бучи, а затем смогли обойти скопление российских войск около Ирпеня, чтобы вернуться в Киев", – сказал он.

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По его словам, добирался до столицы он четыре дня: "Если в Херсоне и Мелитополе люди бросаются на технику и выходят на митинги, то это потому, что там осталась связь. В городках, через которые я пробирался, где нет мобильной связи и интернета, все выглядит гораздо иначе".

"Мирных стреляют. Просто по приколу. В свое удовольствие. Независимо от возраста и пола. Улица, по которой меня вели под прицелом на "базу пленных", усыпана трупами бабушек и дедов. Проведывали соседей, шли за водой, остались без еды... Лежат через каждые 10 метров", – вспомнил он.

Воюющий за Украину россиянин говорит, что население этих городков под Киевом "тотально ненавидит русских", а его русский говор "вызывал у людей дикий гнев, когда я с ними заговаривал".

"Потому что русские сейчас им в 2022 году устроили …… [ужасный] геноцид. Не нашлось ни одного человека, кто не называл бы русских, на технике под своим домом, ублюдками. Я хочу конца войны, чтобы украинских детей перестали убивать, чтобы не сбрасывали авиабомбы на мирный город. Россияне хотят конца войны, чтобы сожрать бигмак и купить тумбочку в "Икее". Мы разные. Я не знаю, как все должно закончиться, чтобы я перестал вас ненавидеть", – обратился он к бывшим соотечественникам в РФ.

Смотрите видео: Российские добровольцы, воюющие за Украину, дали брифинг

Евгений Пилипенко
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война буча Азов добровольцы Артем Широбоков
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