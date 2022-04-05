Российские военные, добровольно согласившиеся воевать за Украину в составе Легиона "Свободная Россия", сегодня дают онлайн-брифинг. Должен стартовать в 14:00.

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В легион входит около 100 человек, это люди, когда-то воевавшие в составе армии РФ. Они прошли обучение по использованию оружия, которое находится на вооружении ВСУ, и готовы воевать против оккупантов.

Валерия Давыдова

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